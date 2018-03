Kinderbetreuung Ulm wird kaum von neuem Förderprogramm profitieren

Ulm / Verena Schühly

Im nächsten Kindergartenjahr gibt es 226 Kita-Plätze mehr als im laufenden Jahr. Das sind erste Früchte der im Herbst beschlossenen Ausbauoffensive 2 (wir berichteten). Im Gemeinderats-Ausschuss Bildung und Soziales war die Kinderbetreuung wieder Thema. Günther Scheffold, Leiter der städtischen Abteilung Kinderbetreuung, berichtete vom Stand der Umsetzung.

Eine Frage bezog sich auf die Inklusion: Inwieweit sind in den bisher beschlossenen Raumprogrammen zusätzliche Räume für Inklusion vorgesehen? Zumal es jetzt ein neues Förderprogramm des Bundes gibt: Dieses sieht vor, in zwei- und dreigruppigen Kitas für einen 25 Quadratmeter großen Raum 18 000 Euro Zuschuss zu gewähren; in viergruppigen und größeren sind es 11 000 Euro für einen weiteren 15 Quadratmeter großen Inklusions-Raum.

Scheffold schränkte ein, dass „aufgrund der fortgeschrittenen Planungen die zusätzlichen Räume wohl nur noch in maximal fünf Einrichtungen berücksichtigt werden“ könnten. Insgesamt sollen in den nächsten fünf Jahren 33,5 neue Gruppen entstehen.

Beschlossene Sache ist, dass die geplante Sozialraum-Kita in Wiblingen einen zusätzlichen Gruppen- und einen Nebenraum bekommen soll. Ziel ist es, eine Gruppe des früheren Konrad-Hipper-Schulkindergartens aufzunehmen, in den Kinder mit Entwicklungsverzögerungen und Verhaltensauffälligkeiten gehen, der bislang an der Multscher-Schule ist. Diese Einrichtung soll dezentralisiert werden. Geld vom Bund gibt es nicht, weil Schulkindergärten nicht gefördert werden. Das bedeutet Mehrkosten für die Stadt von 200 000 Euro.