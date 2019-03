2024 treffen sich 25.000 Dauergäste an der Elbe statt an der Donau. Das ist am Sonntag entschieden worden.

Der dritte Deutsche Evangelische Posaunentag kommt 2024 nach Hamburg und nicht nach Ulm. Das haben die Delegierten des Evangelischen Posaunendiensts in Deutschland am Sonntag in Pforzheim entschieden. Zum weltweit größten Posaunenchortreffen werden 25.000 Dauerteilnehmer sowie Tagesgäste erwartet. „Ich bedaure sehr, dass der Deutsche Evangelische Posaunentag 2024 nicht in Ulm gefeiert werden wird“, teilte Cornelius Kuttler, der Leiter des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg mit. Zugleich beglückwünschte er die Stadt Hamburg zum Erfolg.

Deutscher Evangelischer Posaunentag DEPT: Ulm will weltgrößtes Bläsertreffen in den Süden holen Die Stadt Ulm will den 3. Deutschen Evangelischen Posaunentag in den Süden der Republik holen.

