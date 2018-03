Ulm Ulm stinkt? Fauliger Geruch in der Luft

Ulm / swp

An mehreren Stellen waberte heute morgen ein fauliger Geruch durch die Luft. Die EBU hat keine Erklärung dafür.

In der Frauenstraße, am Theodor-Heuss-Platz oder: An mehreren Stellen in Ulm lag am heutigen Donnerstagmorgen ein fauliger Geruch in der Luft.

Nachfragen bei den Entsorgungsbetrieben Ulm (EBU) blieben ergebnislos. Weder Oliver Bock, Disponent Kanalbefahrung der EBU, noch Florentin Heese, der Abteilungsleiter Abfallwirtschaft, konnten sich den Gestank erklären. Ein Mitarbeiter der EBU, der die verdächtigen Orte vor Ort inspizierte, konnte keinen Geruch mehr feststellen. Dieser sei wohl mittlerweile vom Winde verweht, sagte Heese.