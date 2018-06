Umwelt Ulm soll Stadt der Bäume werden

Ulm / swp

Der BUND hat am Wochenende eine langfristig angelegte Aktion zur Begrünung Ulms. Baubürgermeister Tim von Winning ist skeptisch.

Münsterstadt, Einsteinstadt, Wissenschaftsstadt – Ulm schmücke sich gerne mit Prädikaten, und es trage als einzige Großstadt in Deutschland den Baum (Ulm-e) bereits im Namen. „Trotzdem sieht man vor lauter Stadt die Bäume nicht.“ Das kritisiert der Kreisverband Ulm des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) in seiner neuen Broschüre für die Aktion „Vision Ulm – Stadt der Bäume“.

„Alle politisch Verantwortlichen sind für Bäume in der Innenstadt, und wir wollen dafür sorgen, dass das keine Lippenbekenntnisse bleiben“, sagt Walter Birnbaum, Sprecher der Initiative. Mitglieder des Ulmer BUND verteilten an diesem Wochenende in der Innenstadt, unter anderem auch in der Hirschstraße Infobroschüren und sammelten Unterschriften. Auch an den folgenden Wochenenden (9., 16. und 23. Juni) soll die Aktion jeweils von 10 bis 14 Uhr laufen.

Der Hintergrund: Ulm rangiere beim Thema Grün in der Innenstadt „ganz hinten in der Bundesliga“, sagt Birnbaum. „Jahrzehntelang wurden bei Neugestaltungen die Bäume vergessen.“ Ein besonders trauriges Beispiel sei die Hirschstraße, die zwar schon früh zur Fußgängerzone umgestaltet wurde, leider aber ohne Bäume. Auch der ansonsten gelungene Rückbau der Herrenkellergasse/Dreikönigsgasse sei ohne Bäume geplant worden. „Und die Neue Mitte hätte doch mehr als einen Baum verdient“, klagt der Sprecher.

Was im Rahmen des „begrüßenswerten Neubaus“ der Straßenbahnlinie 2 an Hunderten von schönen Stadtbäumen gefällt wurde, sei sicher jedem schmerzlich bewusst, teilt der BUND mit. Unschön für das Innenstadtbild war und bleibe die Fällung der Platanen am Bahnhof sowie der Blutbuchen vor dem Theater.

Birnbaum gibt zu bedenken: Klar werde es Widerstand geben, sobald einzelne Pflanzungen konkret werden: Da fällt ein Parkplatz weg! Da liegen Leitungen im Boden! Das beschattet Wohnungen! Das macht im Herbst viel Dreck! Trotz alledem müsse man jetzt mit der Aufklärung anfangen.

Sie sorgen für Sauerstoff

In der Tat hatte Bau- und Umweltbürgermeister Tim von Winning kürzlich bei einer BUND-Podiumsdiskussion über die vorbildliche Stadtbegrünung in Bad Saulgau angemerkt, dass es in der Ulmer Innenstadt immer schwieriger werde, tiefgründige Stellen für Bäume zu finden. Denn überall lägen Leitungen im Untergrund, etwa für die Stromversorgung und die Fernwärme.

Der BUND wird noch freie Stellen finden, denn „wo Stadtbäume stehen, kann der Mensch aufatmen“, heißt es im Flyer. Allein jeder einzelne Bundesbürger verursache jährlich im Schnitt zehn Tonnen Kohlendioxid (CO 2 ). Abhängig von Art, Größe, Alter und Gesundheit erzeuge ein Baum pro Jahr über seine Photosynthese rund 1,6 Tonnen Sauerstoff und verbraucht dabei 2,2 Tonnen CO 2 , indem er es in seiner Biomasse speichert.

Der BUND zeigt auch über seine bereits jahrelange Aktion „Pflanz’ Dir einen Stammbaum“, dass sich anhand eines eigens erstellten Lageplans immer noch Plätze in der Stadt finden, an dem ein Baum wachsen kann (siehe Info-Kasten). „Seit 2007 sind genau 309 Stammbäume gepflanzt worden“, so Birnbaum. Vor elf Jahren war die Aktion gestartet worden – auf Initiative der Stadt und des Ulmer BUND.