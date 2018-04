Unkrautvernichter Ulm soll pestizidfreie Stadt werden

Ulm / swp

Grüne fordern Regeln zum Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln auf städtischen Flächen. Ulm soll pestizidfrei sein.

Die Stadt soll dem „Bündnis pestizidfreie Kommune“ beitreten und in Pachtverträgen Regelungen zum Einsatz von Pestiziden, insbesondere Herbiziden, auf städtischen Flächen treffen. Das fordert die Grünen-Fraktion in einem Antrag. Sie unterstützt damit ausdrücklich die SPD-Fraktion, die bereits einen entsprechenden Antrag gestellt hatte. Darüber soll der zuständige Ausschuss des Gemeinderats entscheiden.

Hintergrund ist die Debatte um Glyphosat. Im Juli 2015 habe die Stadtverwaltung auf Anfrage der Grünen mitgeteilt, dass Glyphosat auf städtischen Grünflächen in geringer Menge eingesetzt werde. Das Unkrautvernichtungsmittel ist aber inzwischen umstritten. In der EU wurde das Mittel erneut zugelassen, der Verkauf darf somit nicht beschränkt werden. „Anders sieht es jedoch mit dem Einsatz aus“, schreiben die Grünen. Sie wollen erreichen, dass Ulm auf das Spritzen von Pestiziden völlig verzichtet.

181 Städte und Gemeinden haben sich demnach als „pestizidfreie Kommune“ deklariert als Zeichen, dass es Alternativen zu Glyphosat gebe. Der Beitritt sowie der Verzicht auf städtischen Grünflächen reiche aber nicht aus: „Wie sieht es mit den über 1000 Hektar an stadteigenen Flächen aus, die die Stadt verpachtet hat?“ Diese Frage soll die Verwaltung im zuständigen Ausschuss beantworten.

Regelungen sind möglich

Dazu sagte Ulrich Soldner, der Chef der Liegenschaften, auf Anfrage: „Wir haben 1200 Hektar an 230 Landwirte verpachtet, davon 150 in Ulm und 80 im Umland, also Alb-Donau-Kreis und Kreis Neu-Ulm.“ Über die Zahl der Biobauern als Vertragspartner lägen keine verlässlichen Zahlen vor. Soldner schätzt den Anteil auf fünf Prozent. Inwieweit man den Pächtern Auflagen machen könnte, dass sie bei der Kulturpflege kein Glyphosat einsetzen, das will Soldner nächste Woche bei einem Treffen mit dem Kreisbauernverband ansprechen. Solche Regelungen sind möglich: So wurde etwa in den 90er Jahren festgelegt, dass die Landwirte auf städtischen Flächen keinen schwermetallhaltigen Klärschlamm ausbringen dürfen. Das Thema Gentechnologie habe in Ulm noch keine Rolle gespielt. Und Soldner ist bislang kein Landwirt bekannt, der Glyphosat spritzt.

Sicher ist jedoch, dass die Stadt auf ihren öffentlichen Grünflächen, auf dem Verkehrsgrün, auf Spielplätzen und den Anlagen rund um Schulen und Kindergärten „kein Glyphosat einsetzt“, versichert Christian Giers, der Leiter der Abteilung Grünflächen.

Kein biologisches Herbizid

Lediglich auf Rasensportplätzen werde ein selektives Unkrautvernichtungsmittel etwa gegen Breitwegerich und Löwenzahn ausgebracht, ergänzt Peter Heger, Sachgebietsleiter für Sport- und Freianlagen wie bei Schulen und Kitas. Leider gebe es kein selektives biologisches Herbizid. Gegen Moos auf dem Fußballfeld helfe nur mechanisches „Striegeln“, wie es die Vereine schon tun. Den Breitwegerich müsste man von Hand ausstechen, was aber kaum zu bewältigen sei.

Zum Vergleich: Das für die Umwelt giftige und unter Umständen auch gesundheitsschädigende Glyphosat ist jeweils die durchschlagende Hauptkomponente verschiedener Breitbandherbizide, die alles vernichten außer der gewünschten Nutzpflanze. Jedoch nur, wenn diese gentechnisch so verändert worden ist, dass sie gegen Glyphosat resistent ist.