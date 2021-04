Verfolgungsjagden, Straßensperrungen, Kontrollen: Die Tuning- und Poserszene hat die Polizei in Ulm und Neu-Ulm das gesamte Osterwochenende auf Trab gehalten. Die überwiegend jungen Männer hatten sich zunächst am so genannten Car-Freitag-, Samstag und Sonntag zu Hunderten auf Parkplätzen getrof...