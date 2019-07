Die Grünen fordern, der Ulmer OB Gunter Czisch solle mit gutem Beispiel, also alternativem Antrieb voranfahren. Was er dazu sagt.

Einen Mercedes 220 Diesel der E-Klasse, das ist der Dienstwagen von Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch. Die Stadt ist ja sonst, was alternative Kfz-Antriebe in der Stadtverwaltung angeht, „wirklich beispielhaft“, das loben jetzt die Grünen in einem Schreiben an den OB. Es sei aber an der Zeit, „dass auch die Stadtspitze mit einem guten Beispiel vorangeht“.

Es sei ihnen durchaus bewusst, „dass Sie ihr Dienstauto meist stehen lassen und Pedelec bzw. den öffentlichen Verkehr nutzen, das erkennen wir auch ohne Vorbehalt an“, schreiben die Grünen an Czisch. Dennoch sollte auch ein stehendes Dienstauto vorbildhaft sein: „Wir beantragen daher, ein Fahrzeug mit alternativem Antrieb als OB-Dienstwagen zu beschaffen.“

Es stimme schon, was die Grünen sagen, „ein OB soll vorbildhaft sein“, sagt Czisch dazu. Mit dem Dienstwagen fahre er tatsächlich nur, „wenn es wirklich notwendig ist“. 10 000 Kilometer pro Jahr sind das derzeit – zweieinhalb Jahre ist der Mercedes alt, 24 000 Kilometer hat er jetzt auf dem Tacho. „Wenn es möglich ist, nehme ich den Zug“, betont Czisch, „und in der Stadt das Fahrrad, wenn nicht gerade Sauwetter ist“.

OB Czisch mag keinen Aktionismus

Den aktuellen Dienstwagen werde er aber noch so lange fahren, wie die vernünftige Nutzungsdauer ist: „Die Ökobilanz ist am besten, wenn man erst mal gar kein Auto kauft.“ Zumal die Stadt ihre Autos kaufe, nicht lease. Man sollte nicht aktionistisch handeln, „denn das wäre eine ganz schlechte Ökobilanz“.

So in zwei, drei Jahre werde eine Neuanschaffung ein Thema, sagt Czisch. Der nächsten Dienstwagen werde zumindest einen Hybridantrieb haben. Man müsse überdenken, welche alternativen Antriebe es noch gibt und den realen Anforderung am besten entspreche. „Und dann ist es selbstverständlich, dass wir vorbildlich vorangehen“, sagt Czisch.

Zum Thema Verkehr haben die Grünen noch eine Anregung: „Mit großer Freude haben wir gelesen, dass die Beschäftigten der Stadt nun ein Bike-Sharing-Programm der SWU angeboten bekommen.“ Sie möchten die Stadtverwaltung daher ermuntern, „rege Werbung dafür zu machen, denn ein Fahrrad ist einem PKW, egal wie der Antrieb aussieht, ökologisch überlegen. Im Sinne der Familienfreundlichkeit sollten die Räder überdies mit einem Kindersitz auf dem Gepäckträger versehen werden.“

