„Das Schönste an Neu-Ulm ist der Blick auf Ulm“. Diese Spöttelei stammt Erzählungen zufolge aus dem Munde des Neu-Ulmer Bildhauers Edwin Scharff. Noch immer ist der Spruch in den Köpfen der Doppelstadt-Bewohner eingemeißelt: In Neu-Ulm hört man das Zitat des berühmten Sohnes freilich nicht gerne, während die Ulmer keine Gelegenheit auslassen, damit gegen ihre Nachbarn zu sticheln.

Keine Petruskirche, dafür das Ulmer Münster

Der Internet-Riese „Google“ stärkt den Mobbern den Rücken. Wer im Kartendienst „Maps“ der Suchmaschine „Neu-Ulm“ eingibt, bekommt nicht nur eine detaillierte Übersicht der Region angezeigt. Auch drei Bilder stechen direkt ins Auge: Petruskirche? Glacis-Park? Ratiopharm-Arena? Irgendeine Neu-Ulmer Sehenswürdigkeit? Fehlanzeige! Auf zwei Bildern ist das Ulmer Münster zu sehen und auf dem dritten, dem größten, prangt die Ulmer Stadtsilhouette. Pikant: Der Fotograf stand – wie sollte es anders sein – deutlich erkennbar auf der Neu-Ulmer Donauseite, als er das Bild knipste.

Ein grober Fehler, den Google schleunigst beheben sollte. Oder haben Edwin Scharffs Worte bei der Bilderauswahl gar eine entscheidende Rolle gespielt? Der Blick auf Ulm als schönste Sehenswürdigkeit Neu-Ulms? Touristen, die es ins Edwin-Scharff-Haus am Neu-Ulmer Donauufer verschlägt, sollten ihre Kamera in jedem Fall bereithalten. Durch die Glasfenster des nach Edwin Scharff benannten Kulturzentrums hat man einen wunderbaren Blick auf Ulm.