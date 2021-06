In der Dämmerung des sommerlichen Samstagabends zieht ein Schwimmer in der Mitte der Donau seine Bahn. Auf dem Kopf trägt er eine pinkfarbene schlauchartige Badekappe, die er wie eine leuchtende Schlange hinter sich herzieht. Er taucht unter, taucht auf, vorbei an einer Gruppe Enten und ist bald n...