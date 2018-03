Spiel Ulm in den Augen der anderen

Ulm / Helmut Pusch

Bescheidenheit ist ihre Sache nicht: Als Künstlerkollektiv nennen sich Daniel T. Boy, Tristan Biere, Turit Froebe und Karsten Michael Drohsel schlicht Urbansupergroup. Und sie haben sich nicht weniger auf die Fahnen geschrieben, als den Ulmern ihre eigene Stadt zu zeigen. Mit einem Spiel, das Anfang September in der Stadt aufgeführt werden soll. Jetzt war das Quartett in Ulm, um sich mal umzuschauen, sich die Stadt von Einheimischen zeigen zu lassen, sie auf sich wirken zu lassen. Und wie war der erste Eindruck? „Höchst abweisend“, sagt Drohsel. Das Quartett war nämlich mit dem Zug angereist und mitten in den Baustellen am Bahnhof gelandet. „Eine offene gastfreundliche Stadt sieht irgendwie anders aus“, sagt Drohsel. Die derzeitige Willkommenssituation am Bahnhof wird wohl in das Spiel einfließen, das sich das Quartett nach dem Orts­termin ausdenken wird. Und da wird der Bahnhof nur einer von vielen Orten sein.

Wo ist die Ulmer Mitte?

„Ein Ulmer Thema wird sicher die Frage nach der Mitte sein. Da gibt es ja schließlich eine ganz offensichtlich dominante mit dem Münster, dem Münsterplatz und dem Stadthaus, aber gleich daneben gibt es dann noch die Neue Mitte“, sagt Turit Froebe. Sie ist Stadtplanerin, Architekturkritikerin, Autorin des Buches „Die Kunst der Bausünde“.

Doch das Spiel der Urbansupergroup soll mehr als nur Architektur und Stadtplanung bewusst machen. Es geht auch darum, die Atmosphäre einer Stadt zu untersuchen, wie die Menschen, die in ihr leben, so ticken. Auch das soll in partizipativen Spielsituationen gezeigt werden.