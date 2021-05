Was sich vergangene Woche angekündigt hat, wird jetzt Wirklichkeit: Eine Halle des Impfzentrums in der Friedrichsau wird geschlossen. Der Grund: Es kommt zu wenig Impfstoff an, ein Betrieb in zwei Hallen ist betriebswirtschaftlich unsinnig. Dies voraussichtlich den ganzen Juni über. „Deshalb hab...