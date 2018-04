Meinung Kommentar zur Landesgartenschau: Ulm hat gewonnen

Ulm / Amrei Groß

Bei der Landesgartenschau gibt es Kooperation statt Konkurrenz der Akteure. Ein Kommentar von Amrei Groß.

Sicher kann man sich das Leben leichter machen. Die Stadt bewirbt sich mit einem Mosaik an Konzepten für die Landesgartenschau 2030. Vor allem für die Wilhelmsburg ist das eine große Chance. An einzelnen Punkten kann die Stadt aber scheitern. Die Dominanz der Verkehrsadern B 10 und B 311 zu reduzieren, wird ein Mammutprojekt. Und doch: Sowohl die Bewerbung der Stadt als auch ihre Präsentation zeigt deutlich: Eine Landesgartenschau 2030 in der Donaustadt ist ein Projekt, hinter das sich in kurzer Zeit unglaubliche viele Menschen, Gruppen und Organisationen stellen. Wo andernorts Konkurrenz herrscht, arbeiten Landschaftsarchitekten, Stadtplaner, Naturschützer, Gartenfreunde und Vereine Hand in Hand.

Es wäre natürlich schön, wenn Ulm den Zuschlag bekäme. Aber auch wenn nicht, hat die Donaustadt schon gewonnen: weil sie ihre bestehenden städtebaulichen Probleme gemeinschaftlich anpackt.