Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, haben die Landesregierungen von Bayern und Baden-Württemberg beschlossen, das öffentliche Leben einzuschränken. Viele Händler müssen daher ihre Geschäfte schließen oder die Öffnungszeiten ändern. Trotz allem ist die Grundversorgung gesichert, denn zahlreiche Läden sind nicht von den Beschränkungen betroffen. Wir möchten euch auf dem Laufenden halten und aktualisieren diesen Artikel daher ständig.

Shutdown in Bayern und Baden-Württemberg: Diese Geschäfte und Branchen haben generell geöffnet

Ausdrücklich nicht geschlossen werden sollen eine Reihe von Geschäften, sowohl in Ulm als auch Neu-Ulm.

Lebensmitteleinzelhandel, also Supermärkte

Wochenmärkte

Abhol- und Lieferdienste

Getränkemärkte

Apotheken

Sanitätshäuser

Drogerien

Tankstellen

Banken und Sparkassen

Poststellen

Friseure

Reinigungen

Waschsalons

Zeitungsverkauf

Baumärkte

Gartenbaumärkte

Tierbedarfsmärkte

Großhandel

Für diese Bereiche sollen sogar Sonntags-Verkaufsverbote bis auf weiteres ausgesetzt werden. Kommen sollen Auflagen zur Hygiene, zur Zutritts-Steuerung und zum Vermeiden von Warteschlangen. Schließen müssen aber übrige Geschäfte, unter anderem Outlet-Center. Nicht mehr geöffnet haben etwa die IKEA-Filialen.

Drogerien: So haben Müller, dm und Rossmann geöffnet

Die Filialen des Drogeriemarkt Müller haben weiterhin wie üblich geöffnet. Jedoch sollen die Öffnungszeiten wohl angepasst werden – wie genau das aussieht soll noch bekanntgegeben werden.

Die dm-Filialen in Ulm und Neu-Ulm haben ebenfalls weiterhin geöffnet. Momentan gibt es bei den meisten Filialen keine Änderung der Öffnungszeiten. Einzig dm in der Glacis Galerie in Neu-Ulm öffnet statt um 8 Uhr erst um 10 Uhr und schließt um 20 Uhr. Die Information, ob sich an den Öffnungszeiten in allen dm-Filialen in Ulm und Neu-Ulm in der nächsten Zeit etwas ändern wird, steht derzeit noch aus.

Die Rossmann-Filiale am Ulmer Münsterplatz öffnet nach wie vor von 8 bis 20 Uhr.

Öffnungszeiten von Lebensmittelgeschäften in Ulm

Die Ulmer Filiale des Supermarkts Feneberg ändert momentan nichts an den Öffnungszeiten von 8 bis 20 Uhr. Auch ein Sonntagsverkauf sei derzeit nicht geplant.

Bei vielen REWE-Filialen in Ulm, bei denen wir bislang nachgefragt haben, wird sich vorerst nichts an den Öffnungszeiten ändern.