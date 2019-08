Themen in diesem Artikel SSV Ulm 1846 Fußball

Fan-Shirt oder Regenjacke? Oder beides? Beim DFB-Pokal-Spiel Ulm gegen Heidenheim am Samstag erwartet die Fans wechselhaftes Wetter. Hier sind alle Infos.

Am Samstag ist es endlich soweit: Dann trifft der SSV Ulm 1846 Fußball im heimischen Donaustadion beim DFB-Pokalderby auf den 1. FC Heidenheim 1846. Auf Fans, Spieler und Trainer wartet ein großes Fußballfest in der Münsterstadt. Doch bevor es in Stadtion geht, sollte eine Frage geklärt werden: Regenjacke einpacken oder reicht das Fan-T-Shirt?

Ulm gegen Heidenheim DFB Pokal: Anfahrt, Wetter und Infos rund ums Spiel im Donaustadion Am Samstag, 10. August, empfängt der SSV Ulm 1846 Fußball den 1. FC Heidenheim im Donaustadion in der ersten Runde des DFB Pokals. Hier gibt es alle Infos rund um die Partie.

Warm, mit einzelnen Schauern

Zwiebel-Look ist angesagt: Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Samstag Schauer und einzelne Gewitter, die aber gegen Nachmittag und Abend abklingen. Immerhin wird es nicht kalt: Laut DWD wird es zwischen 22 und 29 Grad warm.

Das könnte dich auch interessieren:

Ulm gegen Heidenheim Bier und Wurst beim DFB-Pokal: Das sind die Preise für Essen und Trinken Am 10. August empfängt der SSV Ulm 1846 Fußball den 1. FC Heidenheim zum DFB-Pokalderby. Alle Infos zum Essens- und Getränke-Angebot im Donaustadion findest du hier.