Themen in diesem Artikel SSV Ulm 1846 Fußball

Am Samstag, 10. August, empfängt der SSV Ulm 1846 Fußball den 1. FC Heidenheim im Donaustadion in der ersten Runde des DFB Pokals. Hier gibt es alle Infos rund um die Partie.

Am Samstag, 10. August, trifft der SSV Ulm 1846 Fußball im DFB-Pokalspiel auf den 1. FC Heidenheim. Wie ihr zum Spiel kommt, was es im Stadion zu essen und zu trinken gibt und auf welches Wetter ihr euch einstellen müsst, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Gibt es noch Tickets?

Falls ihr noch zum Spiel wollt und noch keine Tickets habt, solltet ihr euch beeilen. Etwa 1000 Tickets sind noch vorhanden (Stand: Montag, 5. August). Wenn alle Tickets vergriffen sind, wird es auch keine Tageskasse am Samstag geben.

SSV Ulm gegen FC Heidenheim DFB-Pokal: Noch 1000 Tickets für das Pokalderby Für das DFP-Pokalspiel am Samstag, 10. August, sind inzwischen die letzten 1000 Plätze für die neutralen Stehränge sowie die Heimbereiche in den Verkauf gegangen.

Anfahrt und Parken: So kommt ihr ins Donaustadion

Am Samstag wird wegen des Spiel einiges los sein in Ulm. Wir verraten euch, wo ihr parken könnt und wie ihr mit Bus und Bahn zum Stadion kommt:

Ulm gegen Heidenheim Anfahrt, Parken, Stadionöffnung: So kommst du zum DFB-Pokalspiel Am 10. August empfängt der SSV Ulm 1846 Fußball den 1. FC Heidenheim 1846 zum DFB-Pokalderby. Wir haben alle Infos zu Anfahrt, Parken und der Stadionöffnung.

Wie wird das Wetter?

Die ersten Prognosen sehen gut aus: Laut Deutschem Wetterdienst soll es am kommenden Wochenende warm werden und sonnig sein. Die Temperaturen liegen zwischen 24 bis 31 Grad (Stand: Montag, 5. August). Allerdings kann es im Laufe des Tages zu Schauern und Gewittern kommen.

Essen und Trinken: Das kosten Bier und Wurst im Stadion

Ob vor dem Spiel, während der Partie oder in der Halbzeit: irgendwann kommt der Durst - und der Hunger. Im Donaustadion werden am Samstag etwa 40 Helfer und Verkäufer an insgesamt zehn Essens- und Getränkeständen im Einsatz sein. Eine Übersicht des Angebots könnt ihr hier nachlesen:

Ulm gegen Heidenheim Bier und Wurst beim DFB-Pokal: Das sind die Preise für Essen und Trinken Am 10. August empfängt der SSV Ulm 1846 Fußball den 1. FC Heidenheim zum DFB-Pokalderby. Alle Infos zum Essens- und Getränke-Angebot im Donaustadion findest du hier.

Ulm gegen Heidenheim: Wie sind die Sicherheitsmaßnahmen?

Das Spiel der Spatzen gegen den FCH wird als Hochrisikospiel eingestuft. Erste Platzverweise wurden bereits vor der Partie ausgesprochen. Wie sich Polizei, Stadt und beide Sportvereine auf das Spiel vorbereiten, kannst du hier nachlesen:

Ulm gegen Heidenheim DFB Pokal: Schon im Vorfeld sieben Platzverbote verhängt Hochrisikospiel im Donaustadion: Polizei, Stadt und beide Sportvereine sind vor dem DFB-Pokalhit SSV Ulm 1846 Fußball gegen den 1. FC Heidenheim gewarnt – und ergreifen bereits die ersten Maßnahmen.

Rückblick: So war das Spiel gegen Eintracht Frankfurt

Der Fußballkracher 2018: Vor fast genau einem Jahr besiegten die Spatzen im heimischen Donaustadion Eintracht Frankfurt. Die Stimmung war riesig, die Fans feierten ihre Mannschaft. Alle Ereignisse des Spiels zum Nachlesen gibt es hier:

SSV Ulm 1846 Fußball Liveticker zum Nachlesen: Riesenjubel nach Sieg gegen Eintracht Frankfurt Die Spatzen gewinnen das Spiel gegen Eintracht Frankfurt! Der Liveticker des Spieltages zum Nachlesen.

Das könnte dich auch interessieren:

FC Heidenheim gegen VfB Stuttgart VfB beim Zweitliga-Derby phasenweise brillant, Heidenheim willensstark Was für ein rasantes Derby: Der VfB Stuttgart gibt beim 1. FC Heidenheim eine 2:0-Führung her und muss am Ende mit einem Zähler zufrieden sein.