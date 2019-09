Tausende historische Bauten und Stätten bundesweit, die sonst nicht oder nur teilweise zugänglich sind, können Besucher am Sonntag besichtigen - die zentrale Feier zum Tag des offenen Denkmals findet um 11 Uhr in Ulm statt. Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU), Katrin Schütz (CDU), Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, und Jörg Haspel von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz eröffnen die Veranstaltung vor dem Ulmer Münster. In ganz Deutschland sind am Sonntag mehr als 8000 Denkmäler für Besucher zugänglich, in Baden-Württemberg sind es 1000.

„Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“

Das diesjährige Motto „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“ orientiert sich nach Angaben einer Sprecherin vor allem an der Entwicklung des damals neuartigen Bauhaus-Architekturstils vor 100 Jahren. Der Denkmaltag soll aber auch Zeitenwenden und Innovationen anhand jedes einzelnen geschützten Objekts wie Kirchen oder Mühlen aufzeigen. Die Stiftung Denkmalschutz organisiert den Tag des offenen Denkmals zum 27. Mal.

Schon am Samstag veranstaltete die Landesdenkmalpflege Baden-Württemberg eine Nacht des offenen Denkmals. Zum Programm zählte unter anderem ein Konzert mit Lichtinstallationen im Ulmer Münster. Insgesamt gibt es am Denkmalwochenende rund 110 kulturelle Veranstaltungen in Ulm.

Das Programm am Sonntag auf dem Münsterplatz im Überblick:

11.00 - 12.30 Uhr Offizielle Eröffnung durch Gunter Czisch, Katrin Schütz und Jörg Haspel. Anschließend folgt eine geführte Gesprächsrunde zum diesjährigen Thema des Aktionstages, sowie Award-Verleihung und musikalische Begleitung durch die Sängerin Siyou und den Bassisten Hellmut Hattler.

11.00 -17.00 Uhr Beim „Markt der Möglichkeiten“ auf dem Münsterplatz präsentieren sich verschiedene Institutionen, Verbände, Stiftungen und Vereine und informieren zum Thema.

16.00 - 17.30 Uhr Verleihung des Förderpreises der Deutschen Stiftung Denkmalschutz „Für deine Stadt – Denkmalschutz leben“, Auftritt der Ulmer Spatzen, Verlosung unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der "Denkmal-Rallye"; Musikalischer Abschluss mit dem Musiker Luke Noa.

Führungen in und durch Ulm

In der ganzen Stadt werden am Sonntag Führungen und Veranstaltungen angeboten: Es gibt unter anderem Brückenführungen, Brunnenführungen, einen archäologischen Stadtrundgang im Fischerviertel und Führungen im Büchsenstadel und Schlössle Böfingen, außerdem gibt es Einblicke in die Dampfmaschine der Münsterbrauerei. Detaillierte Informationen findet ihr im angehängten Programm als Download oder auf der Homepage der Stadt Ulm.

