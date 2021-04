Ein Brief der Sanierungstreuhand an die Anwohner der Gartenstraße hat Empörung ausgelöst: Denn darin heißt es, dass bereits in den kommenden Tagen die sieben großen, alten Pappeln entlang der Blau gefällt werden müssen. Im Zuge der Bauarbeiten in der Straße – es wurde unter anderem eine n...