Bis Ende des Jahres 2021 bleibt der Hauptturm des Ulmer Münsters geschlossen. Der Grund dafür ist, dass neun Stufen in dem Treppenhaus, das bislang für den Abstieg genutzt wird, so schadhaft sind, dass sie ausgetauscht werden müssen. Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch äußerten sich Münster...