In Geschäften und öffentlichen Einrichtungen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist seit Monaten fester Bestandteil des Alltags. Seit die Infizierungen mit dem Coronavirus in Deutschland wieder steigen, wird diese Maskenpflicht immer mehr ausgeweitet. So auch in Ulm: Seit Montag gilt hier überall einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wo der Mindestabstand zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann. Die Stadt hat am Dienstagabend vermeldet, dass die Maskenpflicht ausgeweitet wird.