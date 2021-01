Es war nur eine kleine Notiz in der SÜDWEST PRESSE am vergangenen Donnerstag mit der Überschrift: „Hilfe beim Buchen eines Impftermins“. Zu lesen war, dass die Mitarbeiterinnen des ökumenischen Besuchsdienstes am Eselsberg alten Menschen bei der Anmeldungsprozedur zum Impftermin helfen wollen...