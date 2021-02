Was in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis möglich ist, muss es in der nahen Nachbarstadt Neu-Ulm und dem gleichnamigen Landkreis noch lange nicht sein. Bekanntlich liegen die Genannten in unterschiedlichen Bundesländern und der Föderalismus treibt besonders in Zeiten der Pandemie so manch absurde Blüte...