Funktionale Werkstätten für Schreiner, Maler, Elektriker und Schlosser sowie Büro- und Sozialräume in einem zweigeschossigen Beton-Passivhaus mit vielen kleinen hohen Fenstern. Das Ganze ist der modernisierte Ulmer Baubetriebshof am bisherigen Stützpunkt „Am Kaltwässerle“ – in der Nähe...