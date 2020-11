Zum Wochenende hin gibt es die von der Stadt schon avisierten Veränderungen in der Wegeführung am Hauptbahnhof (wir berichteten). Dabei kommt es gegenüber den ursprünglichen Plänen zu erheblichen Änderungen. Denn der Bahnsteig wird von der Schillerstraße her zur Sackgasse, weil die Deutsche B...