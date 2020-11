Harsche Kritik an der Deutschen Bahn übt der Ulmer SPD-Landtagsabgeordnete Martin Rivoir in einem Schreiben an den Konzernbevollmächtigten Thorsten Krenz im Zusammenhang mit der Baustelle am Hauptbahnhof.

Wie jüngst berichtet, haben sich wegen der andauernden Bauarbeiten wiederum die Wege für den motorisierten Verkehr sowie für Radfahrer und Fußgänger geändert. Vor allem letztere müssen lange Umwege in Kauf nehmen. Die geplante Erleichterung: Es war vorgesehen, dass in den folgenden drei Monaten der Fußgängerverkehr auf dem Steg über die Bahnsteige und die Haupthalle des Ulmer Hauptbahnhofes umgeleitet wird.

„Nun wird bekannt, dass die Bahn sich einer solchen pragmatischen Lösung verschließt und darauf besteht, dass Bahnsteig und Haupthalle nur von Fahrgästen benutzt werden dürfen“, schreibt Rivoir. Dadurch entstünden für Menschen, die vom Steg in die City oder zum ZOB wollen, unzumutbar lange Umwege. „Abgesehen davon, dass dies gar nicht zu kontrollieren ist, halte ich dieses von der Deutschen Bahn ausgesprochene Verbot für ziemlich lächerlich.“

Er bitte dringend darum, das Verbot wieder aufzuheben, so der Abgeordnete. Er weist darauf hin, dass der „von mir seit Jahren geforderte direkte Zugang vom ZOB zum Bahnsteig A südlich des Intercity-Hotels hier nun hilfreich sein könnte“. Vielleicht lasse sich dieser kurzfristig realisieren.