Die Fuß- und Radwegbrücke in der Clarissenstraße in Söflingen wurde vergangene Woche zurückgebaut. Wie die Stadt Ulm auf Nachfrage mitteilte, befand sich die Brücke in schlechtem Zustand und wird deshalb durch einen Neubau ersetzt.

Bis Ende März 2021 soll die neue Stahlkonstruktion stehen, die mit einem Holzbelag versehen wird. Die Baukosten liegen bei rund 500 000 Euro. Damit das Wasser der Blau während der Bauarbeiten nicht verschmutzt wird, wird der Flusslauf derzeit durch Rohre unter der Baustelle hindurch geleitet.