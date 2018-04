Wanrstreik Ulm als Zentrum der Streiks

Ulm / swp

Auch Ulm soll bei den Warnstreiks im öffentlichen Dienst einer der landesweiten Schwerpunkte werden.

Einer der landesweiten Schwerpunkte bei den Streiks im öffentlichen Dienst soll Mitte dieser Woche auch Ulm werden. Dabei geht es nicht nur um den eintägigen Streik im öffentlichen Nahverkehr, den Verdi, wie berichtet, für Mittwoch angekündigt hat. Vielmehr ruft die Gewerkschaft nun auch am Donnerstag mehrere hundert Beschäftigte der Stadtverwaltung und städtischen Betriebe zu Streiks auf. Es gibt eine Kundgebung auf dem Münsterplatz.

Von den Warnstreiks betroffen sind den Angaben zufolge vor allem die Stadtwerke (SWU Energie und Netze), die Müllabfuhr (Entsorgungsbetriebe Ulm), das Klärwerk Steinhäule, die Stadtverwaltung Neu-Ulm und die Sparkasse Ulm.

Die Kundgebung auf dem Ulmer Münsterplatz mit Verdi-Landesbezirksleiter Martin Groß beginnt um 10 Uhr.

Die Gewerkschaft rechnet bei der Veranstaltung mit insgesamt 2000 Teilnehmern. Die Streikteilnehmer sollen zuvor in fünf Demonstrationszügen vom Willy-Brandt-Platz, von der SWU-Zentrale in der Karlstraße, von der Glöcklerstraße, vom Weinhof und vom Rathausplatz in Neu-Ulm zum Münsterplatz ziehen.

Wegen der Streiks bleiben ansonsten auch alle städtischen Kindertagesstätten geschlossen. Darüber wurden die Eltern bereits vergangene Woche informiert, wie Verdi mitteilt, sodass sie sich auf die Schließung der Kitas einstellen können.

Auch Rathaus-Tiefgarage zu

Außerdem bleiben demnach am Donnerstag den ganzen Tag über der Tiergarten, alle städtischen Recyclinghöfe und Kultureinrichtungen geschlossen. Auch die viel frequentierte Rathaus-Tiefgarage soll von 6 bis 14 Uhr nicht geöffnet sein – wobei aber die Ausfahrt bereits parkender Fahrzeuge gewährleistet ist.

Verdi weist darauf hin, dass die öffentliche Verwaltung nicht im normalen Umfang erreichbar ist. Es werde zu Verzögerungen bei der Leerung der Mülltonnen kommen, überdies wird die Stadtreinigung eingestellt. Weil auch die städtische Verkehrsüberwachung ausfällt, müssen Autofahrer nicht mehr mit Knöllchen rechnen, auch die kommunalen Tempokontrollen fallen flach.

Bei Verdi Ostwürttemberg-Ulm mit Sitz im Gewerkschaftshaus am Weinhof geht Geschäftsführerin Maria Winkler von einer hohen Beteiligung an den Warnstreiks aus: „denn die Beschäftigten sind bereit zu kämpfen.“ Mit den Streiks wolle man den Druck vor der nächsten Verhandlungsrunde am 15. April erhöhen. Verdi will sechs Prozent mehr Lohn.