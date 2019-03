Beschwerdebrief von Eltern Albrecht Berblinger-Grundschule: Klos sind kaputt und stinken

Ulm / Beate Rose

Die Klos der Albrecht Berblinger-Grundschule sind kaputt und stinken. Der Elternbeirat verfasst einen Brandbrief und prangert weitere Mängel an.

Im Toilettenraum im Erdgeschoss gibt es drei Pissoirs und eine Kabine – für alle Schüler. Deswegen müssen die Mädchen an den Pissoirs, und somit an Jungs, die sie benutzen, erstmal vorbei gehen. Das ist die Situation an der Albrecht-Berblinger-Grundschule am Unteren Kuhberg, einer Ganztagsschule mit 263 Schülern. In der Kabine im Erdgeschoss fehlt die Klobrille, von zwei Waschbecken hat nur eines einen Wasserzulauf. Im ersten Stock sind die Jungstoiletten zeitweise verschlossen. Für die WC-Bürsten fehlen die so genannten Abtropfbehälter, weswegen mitunter Urin und Exkremente auf dem Fußboden schwimmen. Eine Röhre über dem Waschbecken ist die Lichtquelle fürs Jungsklo. Im zweiten Stock fehlen auf den Jungs- wie Mädchentoiletten Seifenspender, Behälter für die WC-Bürsten, sind Klobrillen kaputt.

Immer mehr hygienische Mängel

Aufgelistet sind diese Zustände in einem Beschwerdebrief, den der Elternbeirat der Berblinger-Grundschule verfasst hat. Elternbeirätin Silvia Brinke ist auf die Zustände aufmerksam geworden, weil sie eines Tages von einer Lehrerin angerufen wurde, dass ihr Sohn, ein Erstklässler, eingenässt habe. Die Mutter solle frische Kleidung in die Schule bringen. „Die Situation war für mein Kind beschämend“, beschreibt Silvia Brinke. Als sie ihren Sohn fragte, warum das Malheur passiert ist, habe er gesagt, das Jungsklo sei verschlossen gewesen. Woraufhin sich die Mutter die Toiletten näher anschaute, wie andere Eltern auch.

Immer mehr hygienische Mängel wurden entdeckt, wie dreckige Trennwände, Grünspan, ein Spülknopf, der nach Betätigung aus der Wand fällt. Das Schlimmste sei der Geruch, beschreibt Silvia Ureutz, Mutter eines Erstklässlers. „Das stinkt dermaßen, dass man das Klo sofort wieder verlassen will“, beschreibt sie.

Anfang Februar hat der Elternbeirat den Beschwerde-Brief verschickt, unter anderem an OB Gunter Czisch und Bildungsbürgermeisterin Iris Mann, an die städtische Abteilung Bildung und Sport und Zentrales Gebäudemanagement plus alle Stadtratsfraktionen. Passiert ist mittlerweile etwas. So wurde im Erdgeschoss die Lehrertoilette für die Kinder geöffnet, die Mädchen müssen nicht mehr an pinkelnden Jungs vorbei. Klobrillen wie Seifenspender wurden ausgetauscht.

Für die Eltern reichen die Maßnahmen nicht über „Kosmetik“ hinaus, sind sich Ureutz und Brinke einig. Der üble Geruch sei noch da, die Kloräume nach wie vor dunkel. Viele Kinder gehen nicht gern aufs Schulklo, manche am liebsten gar nicht.

Renovierung gefordert

Deswegen meinen die Eltern, dass die Toiletten generalsaniert gehören. Ebenso sollten Klassenzimmer des Gebäudes aus dem Jahr 1951 „wenigstens auf einen normalen Stand“ gebracht werden (Brinke). Tafeln seien teils nicht sicher verankert, Vorhänge zerschlissen, Heizungen würden permanent laufen, weswegen Fenster ständig offenstünden.

Gerhard Semler, Leiter der Abteilung Bildung und Sport, bekennt, dass man „die Zustände aufarbeiten muss. Das gehen wir an.“ So sind inzwischen die Tafeln zur Reparatur angemeldet. Nur: „Wir müssen von den Dingen auch etwas wissen“, mahnt er an. Denn weder Toiletten noch Heizungen seien von Seiten der Schule gemeldet worden.

Bei den Toiletten verweist Semler auch auf Zerstörungswut der Schüler. Kaputte Klobrillen gingen auf ihr Konto, ebenso verstopfte Toiletten, weswegen sie mitunter gesperrt sind. Er fordert von den Lehrern, das bei Elternabenden zu thematisieren. „Pädagogik endet nicht an der Klotür“, sagt Semler.

Was den Eltern stinkt: „Es tut sich nur auf Druck etwas. Das sind doch Dinge, die funktionieren müssten“, sagt Ureutz.

