Ulm Uhr am Abt abmontiert

Uhr am Abt abmontiert

Bei der Uhr am Abt fehlen die Zeiger. © Foto: Matthias Kessler

Ulm / Frank König

Die Uhr, welche den Ulmern am Münsterplatz am Abt die Zeit verrät, ist nicht mehr da. Die Zeiger wurden abmontiert. Die Uhr muss überholt werden.

Viele Zeitgenossen rufen die Uhrzeit über ihr permanent mit dem Internet verbundenes Smartphone ab. Eine der letzten Uhren zur schnellen Orientierung im öffentlichen Raum in Ulm ist das Exemplar an der Fassade von Abt am Münsterplatz: mit den weithin sichtbaren goldenen Zeigern. Doch irgendwie schien die Uhr zuletzt aus dem Rhythmus gekommen zu sein, und nun wurden die beiden Zeiger und das Pendel vom neuen Hausherren Drogerie Müller auch abmontiert.

Es hatte sich nämlich herausgestellt, dass die Uhr überholt werden muss. Dafür kam nach den Worten von Abt-Filialchef Thomas Jacobi nur das inzwischen in Roggenburg-Biberach ansässige Ulmer Traditionsunternehmen Hörz in Frage, das das Uhrwerk die Lupe nimmt. Eine solche Reparatur ist ein komplexer Prozess und wird nach Jacobis Worten etwa zehn Wochen dauern. Er rechnet damit, dass die auch bei Touristen als Fotomotiv beliebte Uhr bis Mitte/Ende Mai dann wieder läuft. Bei Müller sei man sich der Verantwortung für das Traditionshaus Abt bewusst: „Es wird wieder alles funktionieren“, verspricht Jacobi. Er war für Müller auch schon als Filialleiter in der Hirschstraße tätig.

In dem Zuge will das Unternehmen auch das Glockenspiel über der Uhr angehen. Es müsse ebenfalls gewartet werden, berichtet Jacobi. Die 15 Glocken sind alle aus Meißner Porzellan. Das Porzellan altert aber, so dass nicht mehr alle Glocken die für sie vorgesehen Töne reproduzieren können. Daher lassen sich auch nicht mehr alle gespeicherten Melodien abspielen, nur noch ein Teil.

Ersatzglocken können aber nur in Meißen hergestellt werden, die Produktion dauert nach Jacobis Worten Monate. Auch in der Vergangenheit seien immer wieder Glocken ausgetauscht worden. Das Glockenspiel tritt jeweils zu ungewöhnlichen Uhrzeiten in Aktion: 10.46 Uhr, 12.16 Uhr, 15.16 Uhr, 16.16 Uhr und 17.16 Uhr. Die Firma Abt hatte das Glockenspiel zum 100-jährigen Bestehen im Jahr 1979 angebracht.