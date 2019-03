Egginger Umzug Überschaubarer Narrensprung ist beliebt

Erst Eckinger, später vergessliche Eggner

Egginger Esel Woher kommt dieser Spottname? Als Eggingen noch zur Pfarrei Harthausen gehörte, wurde jeweils in einem Ortsteil am Palmsonntag eine Prozession durchgeführt. Bei dieser wurde ein hölzerner Esel mitgeführt. Nach einer Prozession in Harthausen legten die Eggner auf dem Heimweg noch Rast in Ermingen ein. Eine Legende besagt, dass die lustigen Gesellen ihren Esel dort einfach vergaßen.

Egginger Eckos Die Anfänge Eggingens liegen ungefähr um das Jahr 300 n.Chr. Ein Germane und zugleich Hundertschaftsführer namens „Ecko“ ließ sich damals auf der Gemarkung am Mühlbach nieder, erzählte Zunftmitglied Priska Götz. Seine Gefolgsleute wurden als „Eckinger“ bezeichnet. Aus diesem Namen entwickelte sich im Laufe der Zeit der heutige Ortsname „Eggingen“.