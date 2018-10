Performance Übergriffe von Goethe bis Trump

Ulm / Christoph Schmidberger

„Mein schönes Fräulein, darf ich wagen, meinen Arm und Geleit Ihr anzutragen?“: Als Faust die blutjunge Margarete anbaggert, erfährt der Leser implizit aus der Regieanweisung, der ältere Herr sei da schon übergriffig geworden. Goethe schuf vor rund 200 Jahren mit dem Faust eine in ihrem Frauenbild fragwürdige Figur, weshalb der Dichterfürst für das Projekt „#Women“, das im Haus der Begegnung eine gut besuchte Premiere feierte, das historische Gegenstück zu den Verbalentgleisungen Trumps geben musste.

In Zusammenarbeit mit dem Künstlerhaus und dem Ulmer Flüchtlingsrat erarbeiteten Filmemacherin Lisa Miller, Schauspielerin Kathi Wolf und Choreografin Daniela Molina Garfias gemeinsam mit internationalen Workshop-Teilnehmerinnen ein Stück Performancekunst, das die Rolle der Frau in der Gesellschaft zwischen Mutterschaft und „#MeToo“-Debatte greifbar machte. Und zum Mitdenken provozierte, wenn etwa Tänzerinnen mit blonden Perücken und weißen Slips im Mund fast wie zum Leben erwachte Schaufensterpuppen agierten. Im Hintergrund Models an der Wand, Interviews mit Frauen, immer wieder Trumps sexistische Sprüche aus dem Lautsprecher.

Mal posierte „Landrauschen“-Hauptdarstellerin Kathi Wolf ganz in Pink als das in Latex gewickelte „schwache Geschlecht“, mal im roten Abendkleid mit übergeschlagenen Beinen, ein Sinnbild für die seit jeher im Kunstbetrieb ausgebeutete Frau. Goethe schlüpfrige Altherrenfantasien zu unterstellen, ist zu zeitgeistig gedacht. Die übergriffige Problematik ist aber nach wie vor aktuell. So stellt „#Women“ für Lisa Miller auch nur eine „Work in progress“ dar. Fortsetzung folgt also.