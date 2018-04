Nuxit Bürgerentscheid zum Nuxit: Übergabe der Unterschriften

Neu-Ulm / edru

Etwa 3200 Neu-Ulmer wollen einen Bürgerentscheid zur Kreisfreiheit haben.

Stolz ist Klaus Rederer, der Sprecher des Bündnisses „Nuxit? – So geht’s net!“ auf die Sammler der Unterschriften. Weit mehr Neu-Ulmer als erforderlich hätten sich in die Listen eingetragen und ein Zeichen gesetzt, dass nicht der Stadtrat über die Kreisfreiheit entscheiden soll, sondern die Neu-Ulmer mit einem Bürgerentscheid. Diese Unterschriften, etwa 500 mehr als erforderlich, wird das Bündnis am Donnerstag, 19. April, um 13.30 Uhr im Rathaus übergeben – nicht an den OB, sondern die dritte Bürgermeisterin Rosl Schäufele. Gerold Noerenberg, so heißt es im Rathaus, habe andere Termine. Das Bündnis trifft sich am Mittwoch um 19 Uhr im Café d’Art, um das weitere Vorgehen zu besprechen.