Meinung Kommentar: Überfällige Entscheidung

Neu-Ulm / Chirin Kolb

Die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen, ist eine Entscheidung für mehr Gerechtigkeit. Die CSU stand allerdings nie an der Spitze der Bewegung. Ein Kommentar von Chirin Kolb.

Eine Entscheidung für mehr Gerechtigkeit hat der bayerische Landtag getroffen, als er die Straßenausbaubeiträge abgeschafft hat. Straßensanierung ist Sache der Allgemeinheit. Es ist überhaupt nicht einzusehen, warum für das grundlegende Herrichten einer Straße mitbezahlen sollen, deren Grundstück direkt angrenzt. Wie absurd diese Regelung ist, zeigte sich in Neu-Ulm an etlichen Beispielen. Das vielleicht beste: Als die Finninger Ortsdurchfahrt saniert wurde, bekamen nur die direkten Anwohner die Rechnung – nicht die Holzschwanger oder Pfaffenhofener, die ebenfalls durch diesen Ortsteil fahren, und auch nicht die Finninger, die in Straßen wohnen, die sie nur über die Ortsdurchfahrt erreichen.

Ohne die Stimmen der CSU hätte der Landtag diesen Unsinn nicht beenden können. Allerdings waren die Christsozialen, auch wenn sie nun einen anderen Eindruck erwecken wollen, nie die treibende Kraft, ganz im Gegenteil. Wäre es allein auf sie angekommen, würden bayerische Kommunen vielleicht bis in alle Ewigkeit Ausbaubeiträge kassieren. Erst als die Freien Wähler ein Volksbegehren anstießen und damit womöglich erfolgreich gewesen wären, setzte sich die CSU plötzlich und wohl mit Blick auf die Landtagswahl an die Spitze der Bewegung. Das war im Stadtrat, wo FDP und FWG die Ausbaubeiträge seit Jahren kritisieren, nicht anders.