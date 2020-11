Verkehr Ulm: Westringtunnel in der kommenden Woche erneut gesperrt

Wie die Stadt Ulm mitteilte, wird der Tunnel in der kommenden Woche und im Dezember in mehreren Nächten jeweils zwischen 21 und 5 Uhr für Wartungsarbeiten vollständig gesperrt. Auch die angefangenen Abreiten am Straßenbelag sollen beendet werden. Der Verkehr wird über den Bismarckring umgeleitet. Tagsüber ist der Tunnel befahrbar.

Sperrung Westringtunnel: An diesen Tagen ist der Tunnel gesperrt

Einmal vier und einmal fünf Tage ist der Westringtunnel in Ulm nachts vollständig gesperrt. An folgenden Tagen ist die Durchfahrt zwischen 21 und 5 Uhr nicht möglich:

Von kommendem Montag 9.11. bis Donnerstag 12.11. ist der Tunnel nachts gesperrt.

Eine weiteres Mal wird der Tunnel im Dezember in den Nächten von Montag 7.12. bis Freitag 11.12. gesperrt.

Straßensperrung Ulm: Fahrbahn von B10 ab Montag ebenfalls gesperrt