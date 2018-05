Vereine TSV Pfuhl hat Geldsorgen

Neu-Ulm / Chirin Kolb

Von einer Pleite kann keine Rede sein. Nicht einmal von roten Zahlen. Dennoch steuert der TSV Pfuhl auf ein „strukturelles Defizit“ zu, wie der stellvertretende Vorsitzende Johannes Stingl sagt. Der Vorstand will dagegenhalten, „wir müssen uns deutlich anders aufstellen für die Zukunft“. Einen ersten Vorgeschmack bekommen die Mitglieder in der Mitgliederversammlung am 5. Juni. Dann sollen sie unter anderem darüber abstimmen, ob jedes der knapp 2800 Mitglieder einen „Sonderbeitrag“ von 18 Euro überweisen soll.

Denn dass es keine roten Zahlen gibt, ist nur die halbe Wahrheit. Zwar weist der Jahresabschluss des TSV Pfuhl für 2017 „eine schwarze Null“ auf, sagt Stingl. Dieses Ergebnis konnte aber nur erreicht werden, weil der Förderverein Turnen einen Teil des ansonsten drohenden Defizits ausgeglichen habe. Hätte er das nicht getan, wäre der Hauptverein mit rund 11 000 Euro in die Miesen gerutscht.

Dass es so weit kam, habe überhaupt nichts mit dem Bau des Turnzentrums zu tun, betont Stingl. Es kam den TSV Pfuhl mit rund 500 000 Euro zwar teuer. Der Betrieb laufe aber sehr gut, „noch deutlich besser als erwartet“, und decke nicht nur die Kosten, sondern werfe sogar noch etwas ab.

Der stellvertretende TSV-Vorsitzende macht im Wesentlichen zwei Faktoren für die finanziellen Schwierigkeiten verantwortlich:

Mitgliedsbeiträge Seit Jahren gibt es beim Verein einen Automatismus: „Wir gleichen unsere Beiträge ungefähr in der Höhe der Inflationsrate an.“ Es zeige sich aber, dass die rund zwei Prozent wie zuletzt auf Dauer nicht ausreichen, um die steigenden Kosten und Aufgaben zu stemmen. Dies umso mehr, als es in verschiedenen Bereichen Handlungsbedarf gebe. Die Geschäftsstelle beispielsweise ist mit einer Halbtagsstelle und einer 450-Euro-Kraft besetzt – zu wenig für einen Verein mit knapp 2800 Mitgliedern. Auch die Buchführung mache der TSV Pfuhl noch selbst.

Übungsleiter Die Kosten laufen dem Verein auch an anderer Stelle davon. Beim TSV Pfuhl sind immer mehr ausgebildete Trainer tätig, und die kosten mehr Geld. Das mache sich beispielsweise im Fußball bemerkbar, vor allem aber bei den Turnern. Damit hat die Erfolgsgeschichte des Turnzentrums auch ihre Kehrseite: Der volle Betrieb mit Training bis zu Zweitliga-Niveau bedinge mehr und qualifizierte Übungsleiter mit entsprechendem Schein.

Der Vorstand des TSV Pfuhl mit Patrick Winter an der Spitze ist überzeugt: Um aus dem finanziellen Dilemma dauerhaft herauszukommen, müssen die Beiträge stärker erhöht werden. Darüber sollen die Mitglieder noch in diesem Jahr in einer außerordentlichen Versammlung entscheiden. Als Sofortmaßnahme für 2018 sei aber ein „Sonderbeitrag“ von 18 Euro je Mitglied nötig, was dem TSV rund 50 000 Euro an Einnahmen bescheren würde.

Der Vorstand wird, wie der Einladung zur Mitgliederversammlung zu entnehmen ist, den Sonderbeitrag vorschlagen. Bleibt das Ja aus, könnte das Konsequenzen haben: Dann „könnte der gesamte Sportbetrieb des TSV gefährdet werden“, heißt es in dem Schreiben.

Ganz so krass möchte es der stellvertretende Vorsitzende Stingl im Gespräch nicht formulieren. Schließlich gebe es noch andere Optionen. Erstens: Der TSV könnte das Defizit aus den Rücklagen entnehmen. Eine Dauerlösung sei das aber nicht. Laut Einladungsschreiben wären die Rücklagen „bereits Mitte des Jahres 2019 aufgebraucht“.

Zweitens wäre auch „ein Paradigmenwechsel“ möglich, wie Stingl es formuliert. Bisher übernimmt der Hauptverein sämtliche Trainervergütungen, die einzelnen Abteilungen müssen dafür nichts bezahlen. Das könnte geändert werden. Die Turner, Fußballer und anderen Abteilungen müssten dann zumindest teilweise selbst für ihre Übungsleiter aufkommen.

Bei jedem der Vorschläge gebe es Kröten zu schlucken. Ein Beispiel: Wenn die Abteilungen ihre Trainer bezahlen müssten, und sei es auch nur anteilig, müssten die Mitglieder zwangsläufig höhere Abteilungsbeiträge berappen. Auch das dürfte die Mitglieder kaum erfreuen. Es gibt aber noch ein weiteres Problem: Manche Abteilungen verlangen bis jetzt überhaupt keine Beiträge.

Nach „zig Gesprächen“ mit den Abteilungen habe sich der Vorstand deshalb zum Vorschlag „Sonderbeitrag“ durchgerungen. Die Mitglieder müssten sich aber generell auf höhere Beiträge einstellen: „So wie es jetzt ist, kann es kein Dauerzustand sein.“