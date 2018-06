Vereine TSG Söflingen wächst weiter

Ulm / swp

Jahr für Jahr wächst die TSG Söflingen und verzeichnet bereits im zehnten Jahr einen Mitgliederzuwachs. Allein im vergangenen Jahr sind mehr als 700 neue Mitglieder hinzugekommen. Insgesamt zählt der Söflinger Verein nun 5700 Mitglieder und damit die allermeisten im 153. Jahr der Vereinsgeschichte.

Die Erfolgsgeschichte führt sich auch bei den Finanzen weiter. Wie der für das Geld zuständige Vorstand Martin Roschmann jetzt bei der Mitgliederversammlung ausführte, wurden die Einnahmen auf 4,16 Millionen Euro gesteigert und ein Überschuss in Höhe von mehr als 400 000 Euro erwirtschaftet. Durch weitere Optimierungen will der Vorstand weiter Kosten senken und rechnet für 2018 mit einem Etatüberschuss von 130 000 Euro, die somit für die Finanzierung von Sportopia bereit stehen. Bereinigt ist die Zahl von Investitionen in Höhe von 470 000 Euro.

Die gute Entwicklung und die guten Zahlen führten schließlich dazu, dass der Vorstand aus Walter Feucht, Uli Gebhard und Martin Roschmann für zwei weitere Jahre in ihren Ämtern bestätigt wurden. Neu in den Vorstand gewählt wurde Oliver Schallhorn.