Die Ulmer Gastroszene ist um eine Bar ärmer: Das Lokal in der Olgastraße 144 hatte Samstagabend das letzte Mal geöffnet.

Drinnen drängelt sich alles, draußen stehen sich die Leute am späteren Abend die Beine in den Bauch, wollen am Türsteher vorbei. Das war das Glembotzki Samstagnacht. Alle wollen in den Laden in der Olgastraße 144, denn es ist der letzte Abend, an dem das Lokal geöffnet hat. Nach fünf Jahren ist Schluss.

Drinnen hat sich Felix (26), Elektrochemiker, einen Platz ergattert. Am Glembotzki, von manchen Gästen liebevoll „Glembo“ genannt, hat er zwei Dinge geschätzt, erzählt er: „Man konnte hier super Nintendo spielen und hinten steht ein Kicker.“ Spielekonsolen liegen auf dem Boden vor Fernsehern. Wer mag, kann gleich mit einem Spiel loslegen. An diesem Abend mag allerdings keiner. Alle wollen sich unterhalten, etwas trinken, noch eine Runde Tischkicker spielen. Aus den Lautsprechern wummert HipHop. Der Wirt René Glembotzki, brauner Anzug, schwarze Krawatte, zerzauster Bart, steht an der gläsernen Theke, die mit Bierflaschen bestückt ist. Er grüßt hierhin, hebt die Hand dorthin.

Über die Gründe, warum das Lokal schließt, mag er nicht sprechen. Es gebe darüber zu viel Gerede, was ihn störe. Auch Marco Abbagnara, der Pächter des Lokals, will von einem beschworenen Bar­sterben nichts wissen, weil das eine falsche Wahrnehmung sei, wie er am Telefon sagt. Nach Hörensagen wurde der Pachtvertrag nicht verlängert.

Wöchentliche Tischkicker-Turniere

Je später der Samstagabend, umso voller das Lokal. „Smoking & Kicker“ – ein Leuchtschriftzug weist den Weg hinter die Metalltür voller Graffiti-Tags. Einmal im Monat gab’s im Glembotzki ein Turnier. An diesem Abend waren bereits Annika und Martin am Tischkicker zugange. Sie sind Mitglieder im Jet Sparrow, dem einzigen Ulmer Tischkickerverein, der jedoch an diesem Tag in Sindelfingen in der Landesliga gespielt – und verloren hat. 18 Leute spielen in dem Verein, der zurzeit ein Vereinsheim sucht. Drei davon sind Frauen. „Als Frau wirst du immer unterschätzt“, sagt Annika, lange Haare, perfekter Lidstrich.

Während der letzten Woche verkaufte Wirt Glembotzki diverse Einrichtungsgegenstände der Bar. Der Tischkicker gehörte auch dazu. Annika bewirbt ihn so: „Die Bälle kleben nicht, die Stangen bewegen sich gut. Für Anfänger ist der richtig gut.“ Sie selbst hat kein Interesse am Tisch, da sie bereits einen Profi-Kickertisch besitzt, wie sie sagt.

Den Kickern und ihren Kumpels wird’s allmählich zu voll im Glembotzki. Deswegen ziehen sie weiter in die „Heidi“. Was sie zum Ende des Glembotzkis sagen? „Ja, es ist schade, aber es gibt Alternativen.“ So dürften es wohl die meisten Gäste sehen.

