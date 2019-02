Trio NES Trio NES mit Orient und Blues im Pfleghof

Langenau / Udo Eberl

Im spanischen Valencia waren die drei Akteure des Trios NES, die bereits auf unterschiedlichsten musikalischen Feldern internationale Erfahrungen gesammelt hatten, aufeinandergetroffen: Das Ergebnis nach intensivem Zusammenspiel waren der Album-Erstling „Ahlam“ und von Beginn an bejubelte Konzerte. Gut, dass Edwin Köperl für seinen Langenauer Pfleghof wie so oft die Nase im Wind hatte und das kleine Ensemble bereits engagierte, als es noch nicht durch Fernsehbeiträge bekannter gemacht worden war. Der Lohn: ein ausverkaufter Pfleghofsaal – auch zur großen Überraschung der Künstler, die von Langenau zuvor noch nie gehört hatten.

Das Konzert im Rahmen einer längeren Europa-Tour wird bei den Besuchern sicherlich noch lange nachhallen. Zumal hier weniger virtuose Großtaten als die perfekte Trio-Chemie zum Erfolg führten.

Der Spanier David Gadea ist ein solider und vielseitiger Perkussionist und Drummer, der seine Stärken in den dynamischen Phasen hatte. Der Cellist Matthieu Saglio, der den Klangraum seines klassischen Instruments mit etlichen Effektgeräten weitete, war Harmoniker, Rhythmiker und Melodiker, vor allem aber das Fundament des Trios, über dem die Stimme der französisch-algerischen Sängerin Nesrine Belmokh weithin strahlen konnte.

Klar: Belmokh setzte auch am E-Cello mit Orientalismen und vor allem als Teilzeit-Bassistin Akzente, nutzte zudem die Mandoline ihrer Kindheit für eine eindringliche Ballade. Im Mittelpunkt waren jedoch immer ihre Vokalkraft und die Lust, mit ihrem großartigen „Zentralorgan“ auf jedwede Art zu spielen.

Eine starke Frau

Jazz, Soul und auch nordafrikanische Tradition wurden hier zu einem Weltmusik-Gebräu vereint, mit dem Nesrine Belmokh völlig locker und extrem sicher spielte. Beachtlich vor allem, wie sie die orientalische Phrasierung hin zum rauchigen Blues wenden, über hypnotisch pulsierendem Nu-Soul als Jazzdiva glänzen oder in „Le Temps“ auch als Chansonette voll überzeugen konnte.

Eine starke Frau, die das klassische arabische Frauenbild in Frage stellte und mit „The World is Blue“’ fast schon Rockpop-Po­wer entfachte. Eine geborene Entertainerin ist sie zudem. Mit deutschen Häppchen, klaren Statements und spannenden Stories begeisterte sie das Publikum derart, dass man am Ende gemeinsam als Chor statt eines Texts gar die Adresse der Trio-Home­page intonierte. Ein Werbejingle mal anders. Als in der Zugabe dann noch „Ain’t No Sunshine“ wärmte, da hatten NES längst alle Herzen und Zuhörer erobert.