Gerhard Mewes ist zur Zeit zu Besuch im Traminerweg am Eselsberg und hat an kalten Tagen festgestellt, „dass das Trinkwasser in Ulm stark nach Chlor riecht und schmeckt“. Dazu sagte Bernd Jünke, der Pressesprecher der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm, auf Anfrage: „Derartige Anrufe erhalten die Stadtwerke aber vornehmlich im Winter, denn dahinter steckt ein physikalisches Phänomen, das mit der kalten Jahreszeit zusammenhängt.“

Die SWU geben dem Trinkwasser nach der Förderung eine sehr geringe Menge Chlordioxid (ClO 2 ) bei. „Das ist eine Vorsorgemaßnahme“, betont Jünke. Denn Chlordioxid schützt das Wasser vor Keimen auf dem Weg, den es im weit verzweigten Netz bis zum Wasserhahn des Verbrauchers nimmt. Zurzeit geben die SWU je Liter Wasser 0,1 Milligramm Chlordioxid bei. Die Trinkwasserverordnung lasse maximal 0,2 Milligramm je Liter zu. Auf seinem Weg durch das Netz wird das Chlor dann „aufgezehrt“. Das heißt: Die Chlor-Konzentration nimmt ab, je länger das Wasser unterwegs ist. Bei tiefen Temperaturen indes hält sich das Chlor länger als im Sommer, wenn es wärmer ist. Das sei in etwa vergleichbar mit der Haltbarkeit von Lebensmitteln, die entweder im Kühlschrank aufbewahrt werden oder nur bei Zimmertemperatur.

Wassermeister passt auf

Speziell im Winter könne es also passieren, dass der Verbraucher in Einzelfällen Chlorgeruch am Wasserhahn wahrnimmt. „Dies kommt sehr selten vor – und beeinträchtigt nicht die Trinkwasserqualität“, versichert der Pressesprecher. Für den Wassermeister liege die Kunst in der jeweils richtigen Zugabe von Chlordioxid. Im Sommer sei die beschriebene Wirkung umgekehrt: die Rohre, durch die das Wasser fließt, erwärmen sich und das Chlordioxid wird schneller aufgezehrt. Ein möglicher Chlorgeruch „verfliegt“ also schneller. In der Tat hat Gerhard Mewes in den vergangenen wärmeren Tagen am Wasserhahn seiner Gastgeber keinen Chlorgeruch mehr festgestellt.

Info SWU-Kunden können sich bei Fragen zur Trinkwasser-Qualität direkt an das SWU-Trinkwasserlabor wenden unter Tel. (0731) 166 16 42.