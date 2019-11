Bei den Wasser-Proben in der Fockestraße in Laupheim wurden am Donnerstag bei zwei Proben coliforme Keime festgestellt. Deshalb hat die Stadt eine Warnung herausgegeben. Ab sofort gilt in folgenden Straßen ein Abkochgebot:

B30 und Co: Hier gilt das Abkochgebot

Zeppelinstraße

Biberacher Straße

B30

Das gesamte Gebiet, welches von diesen Straßen umfasst wird.

Im restlichen Stadtgebiet wurden keine kritischen Keime festgestellt.

Die Wasserwerke haben laut Pressemitteilung bereits mit der Chlorung des Wassers begonnen. Bis die Wasserqualität im betroffenen Gebiet wieder gewährleistet ist, werden die Bewohner gebeten, Trinkwasser vor Verzehr abzukochen.