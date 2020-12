Für die Stammkunden im Nahverkehr sind es gute Nachrichten: Im nächsten Jahr bekommen Inhaber von Jahreskarten mit Wohnsitz in Baden-Württemberg, die während der Corona-Pandemie ihre Abos nicht kündigen, einen Teil des Monatsbeitrags erstattet. „Mit diesem Dankeschön erkennen wir an, dass die Treue der Stammkunden einen wichtigen Teil zur Aufrechterhaltung und Stabilisierung des Nahverkehrs beiträgt“, so Verkehrsminister Winfried Hermann.

Ding-Geschäftsführer Thomas Mügge, bedankt sich beim Verkehrsministerium für die große finanzielle Unterstützung des ÖPNV in schwierigen Zeiten: „Neben den Geldern aus dem Rettungsschirm stehen uns nun auch Mittel für die Finanzierung des Treuebonus zur Verfügung. Dafür sind wir sehr dankbar. Im Gegenzug werden die Verkehrsverbünde in Baden-Württemberg im kommenden Jahr eine Neueinsteigerkampagne durchführen. Denn wir wollen auch Kunden, die einige Zeit pausiert haben, wieder zurückholen und neue Kunden von den Vorzügen des ÖPNV überzeugen.“

So funktioniert der Treue-Bonus

Alle Fahrgäste mit Wohnsitz in Baden-Württemberg, die im März 2021 im Besitz einer Ding-Jahreskarte (inkl. Profi- und Jobticket), eines Azubitickets oder eines Ticket65plus (inkl. Partnerkarte) sind, bekommen im April 2021 einen halben Monatsbetrag erstattet, bzw. verrechnet.

Wer bekommt keinen Treue-Bonus?

Das Land Baden-Württemberg bringt für diese Kundenbindungsmaßnahme landesweit rund 18 Millionen Euro auf. Daraus ergibt sich ein Wermutstropfen: Ding-Fahrgäste mit Wohnsitz im bayerischen Teil des Verbundgebiets erhalten leider keinen Treue-Bonus.

Und weil das Land Baden-Württemberg in den Monaten Mai und Juni den Elternanteil für die Schülermonatskarten übernommen hat, erhält auch diese Fahrgastgruppe keine weitere Bezuschussung.