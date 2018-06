Job Arbeitslosenquote: Erstmals die 1 vor dem Komma

Ulm / swp

Der Positivtrend hält weiter an: Weniger Arbeitslose gab es in der Region Ulm zuletzt im November 1990. Im Landkreis Neu-Ulm liegt die Quote bei 1,9 Prozent.

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm ist die Zahl der arbeitslosen Menschen im Juni erneut gesunken. „Zuletzt gab es im November 1990 weniger arbeitslose Menschen im Ulmer Agenturbezirk“, sagt Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung. Daraus errechnet sich für den Agenturbezirk dieselbe Arbeitslosenquote wie im Vormonat: 2,3 Prozent. In Baden-Württemberg ist das weiterhin der niedrigste Wert aller Agenturbezirke. Im Land ging die Arbeitslosenquote um 0,1 auf 3,0 Prozent zurück.

Konkret heißt das: Im Stadtgebiet Ulm waren im Juni 2237 Menschen auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle. Im Vergleich zum Mai sind das genau zwei arbeitslose Personen mehr. „Wie niedrig die Arbeitslosigkeit im Stadtkreis tatsächlich ist, verdeutlicht gut der Vorjahresvergleich“, betont der Agenturleiter Auch. Im Vergleich zum vergangenen Jahr sind in Ulm 348 Frauen und Männer weniger arbeitslos. Die Arbeitslosenquote bleibt mit 3,2 Prozent unverändert.

Im Alb-Donau-Kreis sank die Arbeitslosenquote um 0,1 auf 2,1 Prozent. 2405 Menschen waren im Juni arbeitslos. Das sind 113 weniger als im Mai und 472 weniger als im Juni 2017.

Noch besser sieht die Statistik im Landkreis Neu-Ulm aus. „Zum ersten Mal hat die Arbeitslosenquote eine 1 vor dem Komma“, freut sich Werner Möritz, operativer Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Donauwörth. Die Quote liegt bei 1,9 Prozent, das sind 1949 Personen – und somit 66 weniger als im Mai und 238 weniger als im Juni 2017.