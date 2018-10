Gesundheitsmarkt Zusammenschluss: Trend zu großen Zahnarztpraxen

Ulm / Frank König

Es liegt im Interesse der Patienten, wenn Zahnarztpraxen größere Einheiten bilden. Auf diesen Standpunkt stellen sich angesichts der aktuellen Debatte nun Dr. Michael und Dr. Margit Weiß von der Ulmer Großpraxis Opus DC: in einem Schreiben an die regionalen Bundestagsabgeordneten.

Opus DC steht vor dem Zusammenschluss mit der Zahneins-Gruppe (Hamburg), hinter der wiederum der US-Investor Summit Partners steht. Aus Sicht von Michael Weiß ist das dabei entstehende Versorgungszentrum sinnvoll, weil Patienten „aus allen sozialen Schichten“ innerhalb von 24 Stunden und notfalls nachts einen Termin erhalten. Opus DC (siehe Infokasten) könne schon heute überregional Schmerzpatienten versorgen und übernehme Notfälle aus Uniklinik und BWK, auch samstags.

„Traurig und wütend“

Die Kritik der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung an den Versorgungszentren mit Information des Gesundheitsministeriums mache „uns traurig und wütend“, heißt es in dem Schreiben. Zumal Opus DC auch junge Zahnärzte mit Migrationshintergrund und überhaupt Fachpersonal in erheblichem Umfang ausbilde.

Weiß verweist in dem Kontext darauf, dass Nachwuchs-Zahnärzte – zumeist Frauen – oft keine selbstständige Praxis anstreben, auch wegen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Weiß (54) stand daher selbst vor der Frage, wie es mittelfristig mit Opus DC weitergehen soll. Ein einzelner Zahnarzt kann die Praxis mit 50.000 Patienten vermutlich nicht kaufen, so dass der Kontakt zu Zahneins entstand. Beide Partner bilden nach eigenen Angaben mit mehr als 500 Mitarbeitern an 16 Standorten die größte dentale Praxisgruppe in Deutschland.

Die Übernahme von Opus DC durch Zahneins soll zum Jahresende wirksam werden. Dazu entsteht das neue zahnmedizinische Versorgungszentrum (ZMVZ) Opus, in das die Praxis und Klinik in der Neuen Straße sowie die zuletzt erworbenen Außenstellen in Burlafingen, Gögglingen und Thalfingen eingebracht werden.

Im Zuge der Transaktion übernimmt Margit Weiß ebenfalls einen Anteil am ZMVZ Opus, zumal die Investoren ein solches Engagement der lokalen Partner voraussetzen. Michael Weiß wird Chief Medical Officer – also sozusagen Chefarzt – der Zahneins-Gruppe, die nach seinen Worten auch ihre Ausbildungsakademie in Ulm ansiedelt.

Aus Sicht von Weiß führt kein Weg an den Versorgungszentren vorbei, weil für einzelne Zahnärzte, vor allem auf dem Land, auch der Verwaltungsaufwand zu hoch sei. Der durchschnittliche Gewinn pro Praxis von 136.000 Euro vor Steuern und Rücklagen für Investitionen sei überdies zu niedrig. Bei Personalausfall stünden in Kleinpraxen leicht Behandlungstermine auf der Kippe, während Opus DC Patienten aus den Satellitenpraxen nach Ulm übernehmen oder dorthin Ärzte entsenden könne. Die Administration laufe sowieso in Ulm. Weitere Übernahmen seien geplant.

