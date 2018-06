Zusammenhalt Tor zum Südosten

Next

© Foto: Am Eisernen Tor, der Grenze zwischen Serbien und Rumänien, zeigt sich die Donau von ihrer wildromantischsten Seite. Hier wacht auch knapp 2000 Jahre nach seinem Ableben Drakerkönig Decebalus in Form einer 43 Meter großen Monumentalskulptur über die Ufer seiner einstigen Länder. © Calin Stan/Shutterstock.com

Das Eiserne Tor zwischen Serbien und Rumänien mit der Statue des Drakerkönigs Decebalus. © Foto: Am Eisernen Tor, der Grenze zwischen Serbien und Rumänien, zeigt sich die Donau von ihrer wildromantischsten Seite. Hier wacht auch knapp 2000 Jahre nach seinem Ableben Drakerkönig Decebalus in Form einer 43 Meter großen Monumentalskulptur über die Ufer seiner einstigen Länder. © Calin Stan/Shutterstock.com

Ulm / Harald John

Die Donau ist der internationale Fluss Europas: Sie fließt durch zehn Länder mit vielen Sprachen und Dialekten.

Zehn Länder, viele Sprachen und noch mehr Dialekte, fünf Konfessionen sowie das lateinische und kyrillische Alphabet: Die Donau ist der internationalste Fluss Europas. Der 2857 Kilometer lange Strom zwischen Schwarzwald und Schwarzem Meer, dessen Name sich vom römischen Flussgott Danuvius ableiten soll, hat eine lange europäische Vergangenheit, aber er weist auch Richtung Zukunft. Während der Rhein das alte Westeuropa symbolisiert, verbindet die Donau zehn Länder Südosteuropas, deren beste gemeinsame Zeiten noch bevorstehen.

„Die Donau war lange ein Blutfluss“, sagt Gunter Czisch mit Blick auf die Kämpfe und Schlachten vergangener Jahrhunderte. Der Ulmer OB weiß um die fragilen Nachbarschaften der Balkanländer, aber auch um die Chancen der Zusammenarbeit. Als überzeugter Netzwerker wirbt er seit Jahren dafür, dass sich im Rahmen der Europäischen Donau-Akademie junge Wissenschaftler bei den Themen Forschung und Lehre austauschen und an stabilen Beziehungen zwischen den Ländern arbeiten. Auch wenn die Donau bei Ulm noch recht flach ist, hat man erkannt, welche Chancen vertiefte Kontakte mit den Anrainerstaaten bieten.

Schon beim Donaufest 1998, erinnert sich Czisch, seien die Bürgermeister aus der kroatischen Grenzstadt Vukovar und aus Novi Sad, zweitgrößte Stadt Serbiens, gemeinsam auf dem Fest gewesen. So kurz nach Ende des blutigen Bürgerkrieges in Ex-Jugoslawien sei das eine schwierige Sache gewesen. Resultierend aus solchen Begegnungen wurde 2009 der Rat der Donaustädte gegründet, dem neben Ulm 70 Städte angehören. Diese Entwicklungen quer durch Europa, die immer wieder von Ulm angestoßen werden, lobte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann jüngst auf einer Delegationsreise durch Serbien und Kroatien. Ulm sei ein wichtiger Impulsgeber für die europäische Donauraumstrategie und würde mit Kontakten in die Städte und Regionen Serbiens und Kroatiens eine „europäische Verbundenheit“ erzeugen. Diese Verbundenheit soll auf dem Donaufest gefeiert werden – gerne auch bei dem einen oder anderen Glas Wein.