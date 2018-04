Puppenspiel Topolino steht vor dem Aus

Informationen für Spieler und Helfer

Homepage Mehr Informationen über die Puppenbühne Topolino, ihre Inszenierungen und die Geschichte des Theaters findet man auf der Homepage der Bühne unter www.topolino-figurentheater.de

Kontakt Wer sich als Puppenspieler bei Topolino bewerben oder die Puppenbühne anderweitig unterstützen will, kann unter folgenden Adressen Kontakt aufnehmen – per E-Mail unter blersch@topolino-figurentheater.de oder per Telefon unter 0731/713800.