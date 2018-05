Prozess Prozess um Warnwesten: Tolu-Unterstützer muss Strafe zahlen

Ulm / Christoph Mayer

Ist es ein Vergehen, wenn Ordner bei einer Demo orangene statt vereinbarter gelber Leibchen tragen? Das Gericht sagt ja.

Wegen Ignorierens städtischer Auflagen hat ein Ulmer Gericht Cem Toprak zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt. Richterin Naila Widmaier sah es in ihrer Urteilsbegründung als erwiesen an, dass der 44-Jährige im vergangenen Jahr in seiner Eigenschaft als Organisator mehrerer Solidaritätskundgebungen für die in der Türkei inhaftierte Ulmer Journalistin Mesale Tolu viermal vorsätzlich gegen Anordnungen der Stadt verstoßen hat.

Spielregeln nicht eingehalten

Vorsätzlich deshalb, weil er zuvor sowie nach mehreren Ermahnungen durch Polizeibeamte immer wieder mündlich versichert hatte, sämtliche Auflagen umgehend einhalten zu wollen – was bei den darauffolgenden Freitagsdemos in der Ulmer Hirschstraße dann aber nicht geschah. Die Polizei hatte die Kundgebungen aber trotzdem laufen lassen. „Alles andere wäre unverhältnismäßig gewesen“, so ein Beamter als Zeuge vor Gericht.

„Einen klareren Fall von Vorsatz gibt es nicht“, sagte die Richterin. Auch wenn es bei den Verfehlungen beileibe nicht um schwerwiegende Dinge gehe, der Inhalt der friedlich verlaufenen Kundgebungen mitnichten zu beanstanden gewesen sei, handele es sich doch um Straftaten. „Man muss sich an die Spielregeln halten.“ Diese Einsicht vermisse sie beim Angeklagten.

Zur Gerichtsverhandlung war es gekommen, weil Toprak sich geweigert hatte, einen im März 2018 bei ihm eingegangenen Strafbefehl über 1000 Euro zu bezahlen. Zu Beginn der zweitägigen Verhandlung hatte er vor Gericht gesagt, er werde wegen Bagatellen „kriminalisiert“.

Eine Ansicht, mit der er nicht alleine stand. Zahlreiche Mitglieder und Unterstützer des Ulmer Solidaritätskreises für Mesale Tolu wohnten dem von einem starken Polizeiaufgebot flankierten Prozess bei und forderten vor dem Gerichtsgebäude mit Plakaten einen Freispruch für Toprak. Der Familienvater, von Beruf Paketzusteller, organisiert seit mehr als zehn Jahren überwiegend kurdische Demos und gilt bei der Stadt als verlässlicher wie auch geschätzter Gesprächspartner, sagte Ordnungsamtschef Rainer Türke als Zeuge vor Gericht.

Polizei dringt auf gelbe Westen

In der Tat ist der Inhalt der Vorwürfe banal. Bei drei Kundgebungen im Mai 2017 trugen die von Toprak eingesetzten Ordner orangefarbene Westen, obwohl die Stadt auf Anraten der Polizei wegen einer möglichen Verwechslungsgefahr mit Bauarbeitern auf gelben Leibchen bestanden hatte. Bei der vierten Kundgebung im Juni gab es zwar Ordner, doch waren sie überhaupt nicht als solche erkenntlich. Auch weiße Armbinden mit Aufschrift „Ordner“ wären der Vereinbarung zufolge alternativ erlaubt gewesen.

An diesem Punkt setzte Topraks Verteidiger Marco Noli an. Der Münchner Rechtsanwalt vertrat in seinem Plädoyer die Auffassung, dass von einer Straftat nicht die Rede sein könne. Denn laut Gesetz seien lediglich Armbinden erforderlich. Wenn ein Veranstalter diese vergesse, sei dies zudem nur als Ordnungswidrigkeit mit entsprechend geringer Geldbuße zu ahnden. Zusätzliche Vorschriften von Polizei oder Stadt seien „Scheinauflagen“ und für einen Veranstalter ergo nicht bindend. „Er muss sich nur ans Gesetz halten.“

Noli ging unter Bezugnahme auf die neuere Rechtsprechung sogar noch weiter: Ohne konkreten Hinweis auf mögliche Gefahren bei einer Demo sei sogar die Auflage, Ordner einzusetzen, rechtswidrig. Deshalb habe sein Mandant „überhaupt keinen Verstoß begangen“. Und sei ergo freizusprechen.

Oberstaatsanwalt Stefan Adamski dagegen hatte auf 1200 Euro Geldstrafe plädiert. „Mancher denkt sich vielleicht: Mannomann, so ein Verfahren wegen ein paar Warnwesten!“. Fakt sei aber: „Sie wussten um die Auflagen, haben eingewilligt und haben sie gleichwohl nicht befolgt.“ Nach rechtlicher Würdigung müsse man deshalb von einer Straftat ausgehen.

Die Richterin schloss sich dieser Auffassung an. Auf Cem Toprak kommen zusätzlich noch die Kosten des Verfahrens zu.