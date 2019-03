Diskussionsabend mit Mesale Tolu Tolu hofft, dass der Dialog mit der Türkei nicht abbricht

Ulm / schleicher

Ulm. „Ich bin beeindruckt, mit welchem Mut und welcher Standhaftigkeit Mesale Tolu die schwere Zeit in der Türkei durchlebt hat und wie sie heute weiterhin für die Heimat ihrer Eltern kämpft.“ Diese Bilanz hat Hilde Mattheis nach dem Gespräch mit Mesale Tolu gezogen. Die Ulmer SPD-Bundestagsabgeordnete hatte die Journalistin aus Neu-Ulm zum Finale der Menschenrechtsreihe zum Thema „Türkei und Menschenrechte“ eingeladen. Mattheis: „Wir müssen unseren Einfluss nutzen, dass in der Türkei wieder Demokratie, Pressefreiheit und Menschenrechte aufblühen.“

Inhaftierte Journalisten

Die Türkei liegt in Sachen Pressefreiheit aktuell auf Platz 157 von 179. Zur Erinnerung: Nach dem dortigen Putschversuch im Juli 2016 landeten in der Folge zahlreiche Journalisten, darunter auch Mesale Tolu, im Gefängnis. Ihnen wurden Verbindungen zu „terroristischen Organisationen“ nachgesagt. So soll Tolu laut türkischer Staatsanwaltschaft die linksextreme MLKP unterstützt haben.

Sie saß sieben Monate in einem Frauengefängnis, ihr damals dreijähriger Sohn lebte mit ihr und rund 20 anderen Frauen in einer Zelle. Vergangenen August durfte sie ausreisen und lebt wieder in Neu-Ulm. Im Oktober nach einem weiteren Verhandlungstag dann auch ihr Ehemann.

Trotz allem plädierte Mesale Tolu bei der Diskussion vor mehr als 50 Gästen im Ratskeller dafür, den Dialog mit der Türkei nicht abzubrechen. Nur mit Hilfe Deutschlands könne sich die demokratische Lage in der Türkei wieder verbessern. Gerade jetzt sei dies immens wichtig, da dort Ende März Kommunalwahlen anstehen und die Opposition bereits Befürchtungen über einen möglichen Wahlbetrug geäußert hat.

Mit ihrer Menschenrechts-Reihe zeigt sich Mattheis sehr zufrieden. „Wir haben tolle Referenten gehabt, die viele Menschen angezogen haben.“