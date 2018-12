Musik Tolle „Christmas Night“ mit Kraus und Kraus

Ulm / Udo Eberl

Musikalischer Hochgenuss für den guten Zweck, der ist bei der „Christmas Night“ in der Pauluskirche seit Jahren garantiert. Was einst mit Kirchenorgel-Sounds und den beiden Bläsern Joo Kraus und Dieter Kraus an den Kirchenraum angepasst begann, ist längst zu einem ausgesuchten Konzert-Leckerbissen zugunsten der Aktion 100 000 und Ulmer helft e.V. geworden. In diesem Jahr wurde der Weihnachtszauber noch weiter veredelt.

Die „Christmas Night“ begann zwar ganz klassisch im Trioformat von der Orgelempore und mit den beiden Bläsern, die sich langsam durch das restlos ausverkaufte Kirchenschiff in Richtung Altar bewegten. Dann allerdings setzte bereits ein Streichquartett, verstärkt durch den renommierten Jazzbassisten Veit Hübner, ein und zeigte auf, welche harmonischen Wohltaten die Besucher fortan erwarten durften.

In seiner Reihe „Herzstücke“ durfte man bereits erleben, welch formidable Streicher-Arrangements Joo Kraus zu schreiben in der Lage ist. In der Pauluskirche unterstrich er diese Stärke bei eigenen Stücken, Jazz, Pop und Klassik. Schon Stings „Russians“ klang im Zusammenspiel von Trompete und Saxophon über dem Streicherbett wie aus einem Guss, mit „Shelter“ aus der Feder von Joo Kraus und „Peace“ von Horace Silver sollte es ebenso intensiv weitergehen. Feiner jazziger Schliff, dann filmmusikalische Zeitlosigkeit oder mit „Pavane pour une infante défunte“ von Maurice Ravel wie später auch mit Samuel Barbers „Adagio“ orchestrale Fülle von einem Oktett in derselben Intensität umgesetzt.

Alles saß, alles passte

Ein Glücksfall für das Publikum, dass es mit Veit Hübner und dem Pianisten Ralf Schmid zwei Drittel des Tales in Tones Trio und das seit Jahren eingespielte Kraus-Duo als erstklassiges Bläser-Paar erleben durfte. Da saß und passte alles, auch der Raum wurde soundtechnisch perfekt gefüllt. Grandios auch, wie das Sopransaxophon in die Streicher gebettet wurde. Diese stammten mit Sarah Jensen, Christine Ivanovic, Peter Galbács und Diana Bunea aus dem Lehrerpool und Umfeld der Musikschule der Stadt Ulm. Mit ihnen hatte man ideale Mitstreiter gefunden. So wurden auch Dave Grusins „A Child Is Born“ mit 70er-Jazzflair oder das eigentlich als Chorwerk bekannte „Lux Aurumque“ von Eric Whitacre zum Hochgenuss.

Es spricht für Joo Kraus, dass seine eigenen Stücke in diesem ausgesuchten Programm niemals abfielen, sondern ebenso wichtige Akzente setzten. Mit der Zugabe „Stille Nacht, heilige Nacht“ endete ein Konzert, das nicht weniger als ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk war.