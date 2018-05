Maut-Kontrollsäule am Autobahndreieck B 28/B 30

Neu-Ulm / swp

Die Maut-Firma Toll Collect hat am Mittwoch am Autobahndreieck Neu-Ulm B 28/B 30 in Fahrtrichtung Wiblingen eine Kontrollsäule für die Lkw-Maut aufgebaut. Die vier Meter hohen blauen Kontrollsäulen sind Teil der technischen Vorbereitung des Mautsystems auf die Ausweitung der Lkw-Maut auf alle Bundesstraßen zum 1. Juli 2018. Rund 600 Kontrollsäulen werden auf den Bundesstraßen überprüfen, ob vorbeifahrende Fahrzeuge ordnungsgemäß Maut bezahlen.