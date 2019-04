Themen in diesem Artikel Olympia

Völlig überraschend war der Ulmer Ruder-Olympiasieger Maximilian Reinelt im Februar 2019 gestorben. Jetzt steht die Todesursache fest.

Der Schock war groß – nicht nur in der Sportwelt: Am 9. Februar war der Weltklasse-Ruderer Maximilian Reinelt beim Ski-Langlaufen im Engadin zusammengebrochen und konnte nicht mehr gerettet werden. Der gebürtige Ulmer, der 2012 mit dem Achter in London Olympiasieger wurde und 2016 in Rio de Janeiro Silber holte, wurde nur 30 Jahre alt.

Maximilian Reinelt aus Ulm So trauert das Netz um den Ruder-Olympiasieger Trauer, Beileidsbezeigungen und die Frage nach dem Warum – im Internet war die Trauer um den Ulmer Ruderer Maximilian Reinelt groß. Einige Facebook-Nutzer fanden bewegende Worte.

Nach einer Obduktion steht jetzt die Todesursache fest. Das teilt der in Dortmund ansässige Deutschlandachter mit. Demnach litt Reinelt an einer „bisher symptomlos gebliebenen Sarkoidose seines schon gut abtrainierten Herzens“ – also an einer entzündliche Erkrankung, die zu Rhythmusstörungen und im schlimmsten Fall zum plötzlichen Herztod führen kann. Der Grund für die Entstehung der Sarkoidose ist bisher nicht bekannt. Allerdings sind häufig junge Erwachsene davon betroffen.

Max Reinelt aus Ulm Nachruf auf Maximilian Reinelt: Ein großer Sportler und Mann klarer Worte Olympiasieger Maximilian Reinelt ist tot. Der Ruderer aus Ulm verstarb im Alter von nur 30 Jahren beim Langlaufen in St. Moritz. Ein Nachruf auf einen großen Sportler und Mann klarer Worte.

In seiner aktiven Zeit wurde Reinelt neben seinen Olympia-Erfolgen mit dem Deutschland-Achter insgesamt zweimal Weltmeister und fünfmal Europameister. Er hatte seine aktive Ruder-Karriere nach den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro beendet.

Das könnte dich auch interessieren: