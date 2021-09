Seit Anfang dieses Jahres ist es offiziell: TK Maxx zieht in die Ulmer Sedelhöfe . Nach langen Verhandlungen wird die Textil-Kette Ankermieter in Haus 3 des Einkaufsquartiers am Bahnhof und bezieht dort auf zwei Ebenen rund 1900 Quadratmeter. TK Maxx möchte am Standort Ulm bis zu 45 Mitarbeiter b...